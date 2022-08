कोर्ट में पेश होंगे MSME मंत्री राकेश सचान कहा, वह भागे नहीं थे, गैंगवार से जुड़ा है मामला

MSME Minister Rakesh Sachan: यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान सोमवार को 31 साल पुराने केस में कोर्ट में पेश होंगे।

राकेश सचान जिस शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में आरोपित हैं, उसका इतिहास एक ट्रिपल मर्डर वाली गैंगवार समेत दो अन्य मुकदमों से जुड़ा है। यह सारा घटनाक्रम 13 अगस्त 1991 का है। उस शाम बर्रा चौराहे पर गैंगवार में तीन हत्याएं हुईं इनमें एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के एक युवक की मौत हुई थी। इसी मामले में शस्त्र अधिनियम में आरोपी एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सोमवार को कोर्ट में हाजिर होंगे। उनके अधिवक्ता ने बताया कि वह शस्त्र अधिनियम के मुकदमे का फैसला उठा ले जाने के आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में सुरक्षित रखा गया फैसला भी सुनाया जा सकता है।

MSME Minister Rakesh Sachan will appear in court, said he did not run away