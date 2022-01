कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा आज से संभालेंगे चार्ज, वीआरएस लेने वाले आईपीएस असीम अरुण की लेंगे जगह

कानपुर कमिश्नर पद के लिए तीन नाम सुझाए गए थे। इनमें विजय सिंह मीणा, एन रविंदर और आरके स्वर्णकार का नाम शामिल था। तीनों नामों में विजय मीणा सिंह को चुना गया है। वह शुक्रवार 14 जनवरी से कानपुर पुलिस कमिश्नरी का चार्ज संभालेंगे।

कानपुर. विजय सिंह मीणा अब कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। गुरुवार देर रात उनके नाम की घोषणा हुई है। विजय मीणा अभी तक विजिलेंस के एडीजी पद पर तैनात थे। विजय मीणा मूल रूप से जयपुर, राजस्थान के निवासी हैं और 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कानपुर कमिश्नर पद के लिए तीन नाम सुझाए गए थे। इनमें विजय सिंह मीणा, एन रविंदर और आरके स्वर्णकार का नाम शामिल था। तीनों नामों में विजय मीणा सिंह को चुना गया है। वह शुक्रवार 14 जनवरी से कानपुर पुलिस कमिश्नरी का चार्ज संभालेंगे।

New police commissioner Vijay Singh Meena will take charge from Today