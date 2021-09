कानपुर रेप-मर्डर कांड की जांच अब करेंगे एडीसीपी, लापरवाही पर बदले गए जांच कमिश्नर

Now ADCP will investigate Kanpur rape-murder case, commissioner changed on negligence- कल्याणपुर के गुलमोहर रेजीडेंसी अपार्टमेंट में युवती से रेप के बाद उसे 10वीं मंजिल से फेंकने के मामले में जांच कमिश्नर बदल दिया गया है। अब मामले की जांच एडीसीपी पश्चिम को दी गई है।