अब बाजार में आया बैंगनी, काला और लाल आम, चौंक गए न

Mango in UP: उत्तर प्रदेश में अब तरह-तरह के आम उपलब्ध हो रहे हैं। लाल, काला और बैंगनी तैयार हुआ है। खासबात ये है कि बहुत...

हरा, पीला ही नहीं यहां पर बैंगनी, काला, लाल आम भी तैयार हैं। जो देखने के साथ ही खाने में भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अपने रंगों की वजह से यह आम आसपास के क्षेत्रों में काफी चर्चित हैं। यहीं नहीं यहां पर आम को तोड़ने के लिए सीढ़ी व बांस आदि की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहां पेड़ के पास खड़े होकर आसानी से आम तोड़े जा सकते हैं। इस बाग को तैयार किया है एक वृद्ध किसान ने। इस बाग में सभी पेड़ बौनी प्रजाति के हैं, इसलिए आम तोड़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी आदि के भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। बाग को आम्रपाली, अरुणिका और अम्बिका नामक आम की प्रजातियों को तैयार किया गया है।

