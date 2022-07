कानपुर हिंसा आरोपी जफर समेत चार आरोपियो पर एसआईटी लगाएगी रासुका, फाइल हो रही तैयार

Kanpur News: कानपुर हिंसा के आरोपियों पर अब एनएसए लगाया जाएगा। इसके सात ही बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है।

नई सड़क पर तीन जून को हुई हिंसा के मुख्य आरोपित हयात जफर समेत चार के खिलाफ पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई करने के लिए फाइल तैयार कर ली है। तीन और आरोपितों के खिलाफ रासुका की फाइल तैयार कराने के लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।

