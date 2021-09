यूपी स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश, 10 वर्षों से अधिक समय से जमे पदाधिकारियों को हटाया जायेगा

Office Bearers Working for more than 10 years will be removed- यूपी प्रशासन चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने फर्जी यूनियन बनाकर अपने जनपदों में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शासन ने ऐसे लोगों की सूची तलब की है।