ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने सेना के लिए बनाया पिट्ठू 'रकसैक बैग', ग्लेशियर में भी सामान्य रहेगा तापमान

Kanpur News: कानपुर आयुध निर्माणी फैक्ट्री ने सेना के लिए खास बैग बनाई है। ये बैग हर मौसम में सामान्य तापमान का काम करेगा।

ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ने सेना के लिए खास एक पिट्ठू बैग तैयार किया है। इसमें बम बारूद से लेकर खाने-पीने तक रख सकते हैं। खास बात ये है कि बदलता मौसम, ग्लेशियर या फिर गर्म स्थान हो इस बैग के अंदर रखी चीजों पर कोई असर नहीं करेगा। इस बैग को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने रकसैक नाम दिया है, जो कई मायनों में खास है। ये बैग कानुपर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार होगा।

Ordnance Factory made a rucksack bag for the army effective in glacier