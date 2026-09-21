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‘बीवी से प्यार कीजिए और AIMIM को वोट दीजिए’, कानपुर में ओवैसी ने की अनोखी अपील

Asaduddin Owaisi: कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से बीवी से आई लव यू बोलने की अपील की। साथ ही उन्होंने AIMIM के लिए वोट मांगा और कानपुर कैंट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
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कानपुर

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Ankit Sai

Sep 21, 2026

asaduddin owaisi

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ( File Photo - IANS)

UP Assembly Election News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचे, जहां जनसभा में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। ओवैसी ने लोगों से कहा कि सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले अपनी बीवी की आंख में आंख डालकर आई लव यू (I Love You My Dear) बोलें। इसके बाद उन्होंने चुनावी सियासत पर बात करते हुए कानपुर कैंट सीट से AIMIM के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ओवैसी ने गठबंधन को लेकर भी कहा कि 2 अक्टूबर तक इंतजार किया जाएगा, इसके बाद गठबंधन का ऐलान होगा।

जब प्यार किया तो डरना क्या- ओवैसी

ओवैसी ने रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह में, दोपहर में और रात में सोने से पहले अपनी बीवी की आंख में आंख डाल के जरूर बोलना कि आई लव यू। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप-छुप के आहें भरना क्या। ओवैसी के इस अंदाज ने जनसभा में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी बात को राजनीतिक संदेश से भी जोड़ा और लोगों से AIMIM के लिए खुलकर समर्थन की अपील की।

'वो आएंगे और आई लव यू बोलेंगे'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि वो आएंगे. आई लव यू, यू लव मी, सम्भालो मेरे को, मगर मेरे लव में जरा वोट भी डालो। यहां तो आ जाते, वो नहीं मालूम वो कौन सा भानुमती का कुनबा है। आप लोग बेखौफ होकर वोट डालना। उन्होंने कहा कि वो गाना है पुराना ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप-छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार करते AIMIM से, तो दिल खोल के बोलो क्या बोलेंगे, आई लव मोहम्मद।

ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। AIMIM भी राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

कानपुर कैंट से चुनाव लड़ने का ऐलान

ओवैसी ने कानपुर कैंट विधानसभा सीट को लेकर भी बड़ा सियासी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि AIMIM कानपुर कैंट से चुनाव लड़ेगी। ओवैसी के मुताबिक पिछले चुनाव में गलती हुई थी, लेकिन इस बार कैंट से AIMIM उम्मीदवार उतारा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान वह दो से तीन बार कानपुर आएंगे। ओवैसी ने कहा कि BJP की सरकार दोबारा नहीं बनने देना है। उन्होंने तमाम पार्टियों से AIMIM के साथ हाथ मिलाने की अपील की।

2 अक्टूबर तक गठबंधन का इंतजार

गठबंधन को लेकर ओवैसी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक गठबंधन का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी झूठ का अंजाम सीमांचल ने दे दिया। कानपुर की जनसभा के जरिए ओवैसी ने एक तरफ अपनी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दिया, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी दूसरे दलों के सामने अपना रुख साफ किया।

‘BJP को तीसरी बार रोकना है तो हमारे साथ आएं’, चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा ऐलान, अखिलेश के बयान पर भी दिया जवाब

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Updated on:

21 Sept 2026 08:31 am

Published on:

21 Sept 2026 07:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘बीवी से प्यार कीजिए और AIMIM को वोट दीजिए’, कानपुर में ओवैसी ने की अनोखी अपील

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