UP Assembly Election 2022: असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में किया बड़ा ऐलान, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता लड़ेंगी चुनाव

कानपुर. UP Assembly Election ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asduddin Owaisi) ने जाजमऊ में एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने राजनीतिक पार्टियों (Political Party) पर निशाना साधा। वहीं संबोधन के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में कानपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद (Ateek Ahmad) की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) लड़ेंगी। ओवैसी (Owaisi in Kanpur) ने कहा कि वह सिर्फ टिकट लेकर चुनाव ही नहीं लड़ेंगी बल्कि टिकट बांटेंगी भी। इस दौरान शाइस्ता ने जेल में बंद अतीक अहमद द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ा, जिसमें अतीक ने आरोप लगाया कि वह अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की वजह से आज जेल में हैं।

शाइस्ता ने पति अतीक का भेजा पत्र सुनाया

शाइस्ता ने कहा कि यह पत्र प्रयागराज के लिए उनके पति ने भेजा था। कानपुर के लिए भी पत्र आना था लेकिन आ नहीं सका। शाइस्ता ने पुत्र को बेवजह फंसाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उनकी आंखे छलक आईं। पत्र में अतीक ने ओवैसी को अपना नेता मानते हुए जमकर तारीफ भी की। असदुद्दीन ने रविवार को जाजमऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा व भाजपा पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि अपनी सियासी अहमियत बनानी है तो मजलिस के लिए वोट करें।

ओवैसी बोले पूरे देश में सौ ओवैसी करने हैं तैयार

ओवैसी ने कहा कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों, अनुसूचित जातियों का एक बड़ा नेता जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी ऐसा नेता नहीं है, जो उनके हक की बात करता हो। उन्होंने सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी और कैंट विधायक सोहिल अंसारी का नाम लिए बगैर कहा कि यहां के मुस्लिम विधायकों ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से शुरुवात करते हुए उन्हें पूरे देश में 100 ओवैसी तैयार करने हैं। कहा कि जिस तरह भाजपा पूरे हिंदू समाज के वोट की बात करती है, उसी तरह से सभी मुसलमानों के वोट की बात करने वाला यूपी में कोई नहीं है।