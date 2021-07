160 रुपये लीटर वाले पेट्रोल की कानपुर में शुरू हुई बिक्री, जानिये क्या होता है Octane 100 Petrol

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. Octane 100 Petrol: उत्तर प्रदेशके कानपुर में पहली बार सुपर प्रीमियम हाई ऑक्टेन 100 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई। यह पेट्रोल सामान्य और प्रीमियम पेट्रोल से बेहद उच्च श्रेणि का और काफी महंगा है। ऑक्टेन 100 के एक लीटर पेट्रोल की कीमत 160 रुपये है। ऑक्टेन 100 पेट्रोल की बिक्री के साथ ही भारत भी अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां इनका इस्तेमाल किया जाता है। कानपुर के हर्षनगर में इंजीनियर सर्विस स्टेशन में इस पेट्रोल की बिक्री इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख उत्तीय भट्टाचार्य की मौजूदगी में शुरू हुआ।



क्या होता है ऑक्टेन 100 पेट्रोल

octane number of petrol: किसी भी पेट्रोल को उसकी ऑक्टेन रेटिंग से मापा जाता है। इंजन को नाॅक से बचाने के लिये पेट्रोल की क्षमता को उसके ऑक्टेन रेटिंग से समझा जाता है। इंजन के सिलिंडर में कंप्रेस्ड ऑयल के चलते इग्नीशन जल्दी होने पर निकलने वाली झनझन की आवाज को ही नाॅक कहते हैं। ये इंजन के लिये नुकसानदेह कही जाती है।



किन गाड़ियों में होता है इस्तेमाल

What are the benefits of high octane fuel: सुपर प्रीमियम ऑक्टेन 100 पेट्रोल को हाई परफाॅर्मेंस वाले वाहनों में प्रयोग किये जाने की सलाह दी जाती है। इससे प्रीमेच्योर इग्निशन समस्या से बचा जा सकता है। बीएस 6 वाहनों के लिये उपयुक्त बताया जाता है। महंगी प्रीमियम कारों में इस पेट्रोल के इस्तेमाल की एक दलील यह भी दी जाती है कि इससे ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है।



इन गाड़ियों में न डलवाएं

सुपर प्रीमियम और हाई ऑक्टेन जैसे शब्द सुनने इस पेट्रोल के सबसे बेहतर होने का एहसास होता है। पर इसे सभी गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। एक्सपर्ट नाॅन टर्बो कार में इस पेट्राल का प्रयोग न करने की सलाह देते हैं। ऐसी गाड़ियों में लगातार हाई ऑक्टेन पेट्रोल के प्रयोग से इंजन में समस्या आ सकती है।



सिर्फ कुछ ही देशों में होती है बिक्री

ऑक्टेन 100 पेट्रोल सिर्फ जर्मनी, अमेरिका, इजराइल, ग्रीस, इंडोनेशिया और मलेशिया में ही बिकता है। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। दिल्ली गरुग्राम, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़ लुघियाना मुंबई, पुणे और अहमदाबाद के बाद हैदराबाद में और अब कानपुर में उपलब्ध कराया गया है।



क्या कहते हैं अधिकारी

What is the use of 100 octane petrol: इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और यूपी हेड उत्तीय भट्टाचार्य के अनुसार ऑक्टेन-100 पेट्रोल बेहद आधुनिक और प्रीमियम उत्पाद है। ये इंजन को और अधिक गतिशील करने, उसकी क्षमता बढ़ाने और ईंधन बचाने के लिए तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल देश की पहली कंपनी है, जिसने इस तरह के पेट्रोल की बिक्री शुरू की है।