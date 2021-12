बैरक में देर रात टहलता रहा 'कुबेरधन' पीयूष जैन, जेल में नहीं मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट

कुबेरधन के नाम से मशहूर पीयूष जैन को कानपुर जेल में रखा गया है। लेकिन हमेशा नोटों की गड्डी के बीच सोने वाले शख्स को जेल की बैरक में नींद नहीं आ रही। वहां सोने की बजाय वह बैरक में ही टहलता है। खाना भी ठीक से नहीं खाता।

Published: December 29, 2021 11:33:28 am

कानपुर. अपने 'काले कारनामों' की वजह से चर्चा में आए इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कुबेरधन के नाम से मशहूर पीयूष जैन को कानपुर जेल में रखा गया है। लेकिन हमेशा नोटों की गड्डी के बीच सोने वाले शख्स को जेल की बैरक में नींद नहीं आ रही। वहां सोने की बजाय वह बैरक में ही टहलता है। खाना भी ठीक से नहीं खाता। कुछ अन्य बंदियों ने बात करने की कोशिश की तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया।

Piyush Jain Could Not Sleep Walked in Jail Barrack Till Late Midnight