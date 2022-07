पूर्व सांसद हरमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर पीएम बोले, राजनीति में दल या व्यक्ति का विरोध करें, देश का नहीं

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सांसद हरमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअली संबोन्धित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति में दल और व्यक्ति का विरोध करें, देश का नहीं। दल से बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र से देश का अस्तित्व है। यह भावना समझनी होगी। पूर्व सांसद व अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में पीएम ने वर्चुअल संबोधन किया। उन्होंने कहा कि कोई गांव-गरीब के बच्चे अंग्रेजी से पीछे न रहें। मोदी ने चिंता जताते हुए कहा, विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थ को समाज और देशहित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं लेकिन देश सबसे पहले है। भारत के मूल विचारों में समाज वाद-विवाद का विषय नहीं है। समाज हमारी सामूहिकता और सहकारिया की संरचना है। समाज हमारा संस्कार है, संस्कृति है, स्वभाव है। लोहिया जी भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य की बात कहते थे। उन्होंने रामायण मेला शुरू कर हमारी विरासत और भावनात्मक एकता के लिए जमीन तैयार की। प्रधानमंत्री बोले, लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिद्धांत है। वह सतर्क करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है। हमने भारत में इन दोनों परिस्थितियों को देखा है।

PM Modi said oppose the party or person in politics not the country On10th death anniversary of former MP Harmohan Singh