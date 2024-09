जबरन वसूली करने वाले फाइटर गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, 25 हजार के एक अन्य इनामी को लगी गोली

जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को लगी गोली Fighter gang two members arrested from Banda, one was shot एक अन्य घटना में पनकी थाना पुलिस ने शातिर अभियुक्त अनमोल सिंह को गिरफ्तार किया है।‌ मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी करके अनमोल सिंह को पकड़ने का प्रयास किया।‌ इस पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अनमोल सिंह को गोली लगी और वह घायल हो गया।

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया Fighter gang two members arrested from Banda, one was shot अपर पुलिस आयुक्त विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त और उसके साथी की ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी में तलाश थी। जिसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अनमोल सिंह के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर सहित अन्य कई गंभीर अपराध शामिल है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से लूट का माल भी बरामद किया गया है।‌ इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌