सिपाही ने युवती को मदद के लिए बुलाया, फिर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना किया ये काम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. कानपुर में खाकी को शर्मसार (Up Police Shame) करने वाला एक और मामला सामने आया है। अब कानपुर के चकेरी इलाके की एक युवती ने सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म (Rape With Girl) का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सिपाही ने युवती (Rape in Kanpur Girl) को मदद के लिए बुलाया। फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो (Porn Video) बना लिया। जिसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल (Girl Blackmail) करते हुए दरिंदगी करता रहा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित सिपाही की वर्तमान तैनाती की जानकारी की जा रही है। युवती ने बताया कि आराेपित सिपाही संजीव करीब एक साल पहले अहिरवा चौकी में तैनात था और रेलबाजार पुलिस क्वार्टर में रहता था।

आरोप लगाया कि सिपाही ने मदद के बहाने बुलाकर गलत काम किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। और आरोपित शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। अब सिपाही उससे पैसा मांगता है। विरोध करने पर पिछले दिनों उसने घर आकर उसका मोबाइल तोड़ उसके साथ मारपीट की। युवती के मुताबिक उसने जब सिपाही की पत्नी से शिकायत की तो उसने बताया कि पति ने कई लड़कियों के वीडियो बना रखे हैं। वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर आरोपित सिपाही संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चकेरी इंस्पेक्टर मधुर मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपित सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में सिपाही की तैनाती के बारे में पता किया जा रहा है। मामले में विवेचक इंस्पेक्टर अमित भड़ाना ने बताया कि पूछताछ में युवती ने बताया है कि फेसबुक पर उसकी सिपाही संजीव कुमार से मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई। जब संजीव अहिरवां चौकी में तैनात था, उससे साइबर ठगी के मामले में मदद मांगी थी। इस पर मदद के बहाने संजीव ने मोबाइल नंबर ले लिया और मिलने के लिए बुलाया।

आरोपी ने धीरे-धीरे उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और एक दिन चकेरी मोड़ के पास जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। फिर करीब छह महीने से वीडियो का भय दिखाकर दुष्कर्म कर रहा है। एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिपाही की वर्तमान में तैनाती का पता करके उस पर कार्रवाई होगी।