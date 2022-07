'बकरे की तरह कर दूंगा हलाल...' धमकी देने वाले अब्दुल हसीब और बिल्डर हाजी वसी के बीच पुलिस तलाश रही संबन्ध

Kanpur News: कानपुर हिंसा के आरोपी हाजी वसी के पार्टनर हाल ही में वीडियो भेजकर धमकी देने वाले अब्दुल हसीब के बीच रिश्ता तलाशने का काम कर रही है।

कानपुर में लेदर कारोबारी शोएब अंसारी के मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री और लेदर कारोबारी अब्दुल हसीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद आरोपित अब्दुल हसीब की मुश्किले और बढ़ गई है। जो गुमनाम पत्र पुलिस को मिला था उसके जरिए अब पुलिस अब्दुल हसीब और बिल्डर वसी के तार भी खंगालने में जुट गई है। एक मामले में विवेचना तो गुमनाम पत्र वाले में पुलिस कमिश्नर ने जांच जारी रहने की बात कही है।

Police is looking for a relation between Abdul Haseeb and builder Haji Vasi in Kanpur Violence