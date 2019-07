ICC 2019 IND vs NZ - मैच से पहले पंडित पदमेश ने की बड़ी भविष्वाणी, इस टीम के पास होगी वर्ल्डकप की ट्रॉफी

कानपुर। India vs New Zealand World Cup 2019 Semi Final -आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आगाज 30 मई को हो गया था और चार टीमें इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल मैच टीम इंडिया और न्यूजीलैंड IND vs NZ के बीच खेला जाना है। जिस पर PATRIKA.COM ने देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित केए दुबे पदमेश से विराट की सेना की कुंडली कैसी है, पर बात की तो उन्होंने कहा कि आज का मैच भारत जीत सकता है। क्योंकि भारत और विराट कोहली Virat Kohli की कुंडली इस वक्त बहुत अच्छी है। पदमेश कहते हैं कि मैच में बारिश के खलल डालने के भी योग हैं और हो सकता है कि बिना खेले ही टीम इंडिया फाइनल में जगह बना ले और फाइनल मैच जीतकर वर्ल्डकप ट्राफी अपने नाम कर ले।

विराट बनाएंगे गई कीर्तिमान

पंडित पदमेश कहते हैं इंग्लैंड में चल रहे वर्ल्ड कप ICC world cup 2019 पर विराट कोहली की सेना कब्जा जमा सकती है। क्योंकि विराट कोहली Virat Kohli की कुंडली में 2019 में बड़ा योग बन रहा है। टीम इंडिया Team India

के कप्तान कोहली साल 2016 के बाद से कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके है। कहते हैं 2019 के अलावा 2025 तक विराट कोहली के बल्ले का जलवा दुनिया देखेगी और सारे रिकार्ड यही क्रिकेटर तोड़ेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आज का मैच काटें का होगा और दोनों टीमों के बीच 22 गज की पिच पर जबरदस्त संधर्ष देखने को मिल सकता है।

इस लिए मजबूत है विराट की सेना

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि विराट कोहली की कुंडली में मैच के दिन चंद्रमा दूसरे भाव में है और मंगल दशम भाव में मौजूद है जिसका अर्थ है कि विराट कोहली को यह मैच संघर्ष के साथ जितना होगा। केन विलियमसन की राशि में मैच के दिन चंद्रमा नवे घर में है और मंगल पांचवे घर में है विलियमसन की कुंडली इस दिन ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ सकता है लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली का मंगल उनको मैच के आखिरी पलों में जीत दिलाता हुआ नजर आ सकता है।

...तो जटेजा कर सकते हैं कमाल

पदमेश बताते हैं कि आज विराट का बल्ला बोलेगा। बुमराह के अलावा यदि जटेजा मैच खेलते हैं तो वो भी तुरूप का एक्का साबित हो सकते हैं। पदमेश कहते हैं कि आज के मैच में टीम इंडिया को जटेजा के साथ मैदान में उतरना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी की भी कुंडली कुछ खास है और यदि उन्हें भी मौका मिलता है तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर वो भारी पड़ सकते हैं। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि टीम इंडिया को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। क्योंकि शाम सात बजे के बाद रोहित शर्मा और के राहुल के गृहनक्षत्र में बदलाव होगा।

...तो भी फाइनल में पहुंच जाएगा भारत

आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैच World Cup 2019 Semi Final भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लीग राउंड के दौरान जो मैच खेला जाना था, वो बारिश की भेंट चढ़ गया था और सेमीफाइनल मैच पर भी बारिश का संकट मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अलावा ज्योतिषाचार्य ने भी बारिश की भविष्यवाणी की है। पदमेश कहते हैं कि मैच में इंद्रदेवता खलल डाल सकते हैं। आज के अलावा बुधवार को भी बरसात हो सकती है। ऐसे में यदि मैच रद्द हुआ तो टीम इंडिया बिना खेले फाइनल में जगह बना लेगी।