कानपुर का 'जादुई' मंदिर जिसकी बूंदें देती हैं मॉनसून की सटीक जानकारी, हजारों साल पुराना है इतिहास

Predictions about monsoon made by hearing water droplets of temple- यूपी के कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जो मॉनसून (Monsoon) की सटीक जानकारी देता है। नाम है जगन्नाथ मंदिर।