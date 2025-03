घर से निकला था जिम के लिए, दोस्तों ने पत्थर से कुचला, प्रॉपर्टी डीलर के पुत्र का शव कुएं में मिला

Property dealer son body found in well, three friends arrested कानपुर में 13 वर्षीय किशोर जिम के लिए निकला था। जिसका शव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे पुराने कुएं में मिला। दोस्तों पर आरोप लगाया जा रहा है। हत्या के बाद मृतक के मोबाइल से ही 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मृतक बड़े प्रॉपर्टी डीलर का पुत्र है। ‌

कानपुर•Mar 06, 2025 / 07:05 pm• Narendra Awasthi

Property dealer son body found in well, three friends arrested कानपुर में जिम के लिए निकला 13 वर्षीय किशोर गायब हो गया। वापस न आने पर रात भर परिवार वाले मोहल्ले वालों के साथ खोजते रहे। थाना में तहरीर देखकर लड़के के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित पुराने कुएं में किशोर का शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को उठाया है। थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर का पुत्र है। घटना अरौल थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव की है।