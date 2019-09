उपचुनाव में भाग नहीं लेगा शिवपाल का दल, अखिलेश के साथ गठबंधन के दिए संकेत

कानपुर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (pragatisheel samajwadi party lohia ) यूपी की 13 सीटों में होने वाले उपचुनाव (Bye election in up ) में भाग नहीं लेगी। पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव (2022 Assembly Elections) को लेकर संगठन को धार दे रही है। इसी के चलते गुरूवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यकारणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) की मौजूदगी में होने जा रही हैं। जिसमें जिले में खाली पड़े पदों को भरे जाने को लेकर मंथन होगा। प्रसपा सेलुरवादी और समाजवादी विचारधारा रखने वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी। जिसमें समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party ) भी शामिल है। ये बात पत्रिका के साथ खास बातचीत के दौरान कानपुर के प्रभारी व पूर्व सांसद रघुराज शाक्य (Former MP Raghuraj Shakya ) ने कही।

एजेंडे में 2022 का चुनाव

कानपुर प्रभारी रघुराज शाक्य (Former MP Raghuraj Shakya ) ने बताया कि गुरूवार को प्रदेश कार्यकारणी की बैठक है। जिसमें पार्टी उपचुनाव के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनाएगी। पूर्व सांसद ने बताया कि यूपी के सभी जिलों प्रसपा का संगठन खड़ा हो गया है। जिन जिलों के पदाधिकारियों को हटाया गया है, वहीं शुक्रवार य शनिवार तक नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। रघुराज शाक्य ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम गठगबंधन कर भाजपा को यूपी की सत्ता से बेदखल करेंगे।

अखिलेश से बैर नहीं

रघुराज शाक्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए प्रसपा सारे आप्शन खुले रखे हुए हैं। प्रसपा हर उस दल के साथ गठबंधन करेगा, जो भाजपा को हराएगा। यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो प्रसपा पीछे नहीं रहेगी। रघुराज शाक्य ने कहा कि प्रसपा का सपा में विलय नहीं होगा। पार्टी शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बड़ रही है। अकेले शिवपाल फैन्स एसोसिएशन के एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं।

शिवपाल ने भी कहा करेंगे गठबंधन

प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले कानपुर आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हमारी पार्टी यूपी में होने वाले उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। शिवपाल ने कहा कि तीन साल के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और प्रसपा अहम भूमिका अदा करेगी। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के प्रश्न को टालते हुए कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते। पर इतना जरूर है कि अब गठबंधन कर चुनाव के मैदान में जरूर उतरेंगे।