यूपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, मौसम में फिर ली करवट, धुंध से 26 ट्रेन कैंसिल

कानपुरPublished: Jan 16, 2024 10:08:13 am Submitted by: Aman Pandey

UP Weather Update: पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। यूपी में भी रिकार्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। धुंध और कोहरे के कारण बस और ट्रेन प्रभावित हुई हैं। कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।

Weather Update 26 trains cancelled from Kanpur Central 8 Short Terminate 32 running late due to fog and cold wave ANN UP Weather Update: कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, कानपुर सेंट्रल से 26 ट्रेन कैंसिल, 8 शॉर्ट टर्मिनेट, जानें डिटेल्स