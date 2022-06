कानपुर सेंट्रल पर महिला बाबू को धक्का देकर 1.5 लाख ले भागा लुटेरा

UP News: सेंट्रल में एक युवक अंदर घुसा और महिला को पीछे से धक्का दिया और बगल में पांच-पांच सौ रुपये की रखी तीनों गड्डियां लेकर भाग निकला।

रेलवे पुलिस की सक्रियता पर तमाचा जड़ते हुए हौंसलेबुलंद लुटेरे ने महिला बाबू सुलेखा तिलक को धकिया काउंटर पर रखे डेढ़ लाख रुपये (पांच-पांच सौ नोट की तीन गड़्डियां) उठा दिल्ली साइड पैदल यात्री पुल चढ़ने के बाद सिटी साइड भाग गया। रेलवे कैश लूटने की खबर स्टेशन पर आग की तरह फैल गई। महिला बाबू के बगल में ड्यूटी देने वाले क्लर्क अजय ने कामर्शियल कंट्रोल को सूचना दी तो अफसर मौके पर पहुंचे। डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह और एसीएम संतोष कुमार त्रिपाठी ने डीआरएम को कैश लूटने की जानकारी दी। रेलवे कैश लूटने की सूचना पर रेलवे पुलिस सक्रिया हुई। पुलिस ने आधा दर्जन सफाई कर्मियों और वेंडरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पर अभी भी पुलिस के हाथ हवा में है। महिला बाबू की रिपोर्ट पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है।

Robber ran away with 1.5 lakh by Pushing to lady Clerk Kanpur Central