Good News: मंडल के हर जिले के छात्र-छात्राएं अब सैनिक स्कूल में ले सकेंगे दाखिला

कानपुर. अभी तक सैनिक स्कूल (Sainik School) में जो छात्र छात्राएं प्रवेश नही ले सके उनके लिए अब आसान हो गया। अब मंडल के जिले में सैनिक स्कूल (Sainik School In Zone) खुलेंगे, जिसके बाद आवेदन कर सकते हैं और छात्र सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा प्रत्येक मंडल के अंदर एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। यह सुनहरा अवसर प्रदेश सरकार ने अपने बजट (UP Budget) में दिया है। हालांकि प्रत्येक मंडल में सैनिक स्कूल को लेकर सीएम योगी (UP CM Yogi) ने भी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी। जिसके तहत सरकार की ओर से स्कूल के लिए जहां भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं निजी क्षेत्र के सहयोग से स्कूल बनवाने का कार्य पूरा किया जाएगा।

इस संबंध में केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अपने बच्चों का सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए कानपुर जिले के एक हजार अभिभावकों ने आवेदन किया था। सीबीएसई (CBSE) के सिटी कोआर्डिनेटर बलविंदर सिंह ने बताया कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करना होता है, जिसके बाद प्रवेश परीक्षा कराकर दाखिला दिया जाता है। कानपुर मंडल (Knpur Mandal) के संयुक्त शिक्षा निदेशक केके गुप्ता ने बताया कि मंडल के जिस जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना के निर्देश शासन से मिलेंगे, उनके अनुपालन के अनुसार कार्य किया जाएगा।