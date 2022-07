पहाड़ों में छिपे दुश्मनों को आसानी से नेस्तनाबूद करने वाली सारंग तोप को एक नया आयाम, विदेशों में भी डिमांड

UP News: कानपुर की एडवांस्ड वेपेन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (आयुध निर्माणी बोर्ड) ने एक ऐसी तोप तैयार की है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मनों का खात्मा करेगी।

पहाड़ों में छिपे हुए दुश्मनों के ठिकानों के तबाह करने और दुनिया की किसी भी आर्टिलरी गन पर भारी पडऩे वाली सारंग तोप को कानपुर की एडवांस्ड वेपेन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (आयुध निर्माणी बोर्ड) ने तैयार किया गया है। खास बात है ये है कि सारंग तोप सेना की तीन यूनिटों में शामिल हो गई है। अधिकारियों के अनुसार चौथी यूनिट भी अक्तूबर तक शामिल हो जाएगी। जून के अंतिम सप्ताह में सेना ने राजस्थान के पोखरण और महाजन रेंज में लगातार फायरिंग से परीक्षण किया था।

अब यह तोप युद्ध के लिए तैयार हो गई है। परीक्षण में एक हजार गोले दागे गए थे। अब तक सेना को 54 सारंग तोप दी जा चुकी है। ओएफसी के आयुध डेवलेपमेंट सेंटर (ओडीसी) में इसे विकसित किया है। यहां पर तोप की बैरल और ब्रिचरिंग तैयार होती है। इसके अलावा फील्ड गन फैक्ट्री में भी तोप की बैरल और ब्रिचरिंग बनाई जाती है। इस तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। तोप लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ ध्वस्त करती है।

Sarang cannon Added in three units of Army also in demand abroad