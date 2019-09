मंत्री सतीश महाना ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, मोदी सरकार के हंड्रेड डे रहे बेमिसाल

कानपुर। मोदी सरकार दो के 100 दिनों (100 days of Modi government ) का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया। भाजपा नेतृत्व ने इस छोटे से कार्यकाल में सरकार की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसलों से लोगों को अवगत कराने का निर्णय लिया है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना (Cabinet Minister Satish Mahana) रिपोर्ट कार्ड (bjp Report Card ) के साथ पेश हुए। उन्होंने बताया कि त्रिपल तलाक (Triple divorce ) कुप्रता का खात्मा, मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, (Motor Vehicle Amendment Bill 2019) जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए (Articles 370 and 35A from Jammu and Kashmir) हटाया, पाकिस्तान (Pakistan) पर शिकंजा, विदेश नीति, आतंकवाद, स्वछता, राष्ट्रवाद, अमेरिका निर्मित अपाचे, रफेल हेलीकॉप्टर, खरीद से लेकर किसानों व दुकानदारों के लिए पेंशन जैसी जनहितैषी उपलब्धियों के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, उनमें से आधे से ज्यादा पूरे हो गए हैं। कहते हैं, मोदी हैं तो पीआके पर तिरंगा भी लहराएगा मुमकिन।

रचा इतिहास

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना (Cabinet Minister Satish Mahana )ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) व उनके मंत्री पिछले 100 दिनों तक 24 घंटे कार्य किया। इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha) सबसे ज्यादा दिन तक चली और कई विधेयक सरकार ने जनता के लिए पास कराए। मंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं कई सालों से त्रिपल तलाक कुप्रथा से जुझ रही थी। सरकार बनने के बाद महिलाओं को इससे आजादी मिल गई। कानपुर में एक माह के दौरान दो दर्जन से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं घर से थाने पहुंची और पतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

अनुच्छेद 370 को हटाया

मंत्री ने बताया कि आजादी के बाद से हमारे जम्मू-कश्मीर के भाई बहनों को वह हक नहीं मिला, जिसकी उन्हें जरूरत थी। केंद्र सरकार की योजनाएं वहां नहीं लागू थीं। कुछ परिवार के लोग अपनी दुकान चला रहे थे। सरकार बनने के बाद ग्रहमंत्री अमित शाह ने वहां के लोगों के साथ इंसाफ करते हुए धारा 370 व 35 ए हटा दिया। अब जम्मू-कश्मीर में उद्यमी कारोबार लगा सकते हैं और युवाओं को बड़े पैमानें पर रोजगार मिलेगा। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारतीय सेना के सामनें नहीं टिक सकता। यदि उसने गलत कदम उठाया तो 24 घंटे के अंदर पीओके में तिरंगा लहराएगा।

हादसों में आएगी कमीं

मंत्री ने बताया कि देश व प्रदेश में हरदिन सैकड़ों लोग हादसे के चलते अपनी जान गवां रहे थे। मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को दोनों सदनों से पास करा लिया। मंत्री ने बताया कि ं30 साल पुराना मौजूदा कानून सड़क हादसों को रोकने और परिवहन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते सरकार ने नया कानून बनाया है। मंत्री महाना कहा, ने किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

चंद्रयान पर भारत का होगा कब्जा

कैबिनेट मंत्री ने चंद्रयान पर बोलते हुए कहा कि विज्ञान कभी फेल नहीं होता। देश के वैज्ञानिकों ने नया इतिहास रचाा है। कहा, हार के बाद जीत होगी और हिन्दुस्तान का जल्द ही चंद्रमा पर कब्जा होगा। बताया, इसरो के वैज्ञानिक अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि विक्रम की लैंडिंग में गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लंबा-चैड़ा डाटा खंगालना शुरू कर दिया है। इसरो के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए विक्रम लैंडर के टेलिमेट्रिक डाटा, सिग्नल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लिक्विड इंजन का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इसरो की टीम जल्द ही चंदमामा में अपना घर बनाएगी।

मैथानी भी बोले

भाजपा के एजेंडे में हालिया मानसून सत्र के दौरान बनाए गए कई कानून और देर तक चली संसद की कार्यवाही भी शामिल होगी। मिशन फिट इंडिया, जल शक्ति मंत्रालय व नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना भी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रचारित की जाएंगी। भाजपा नगर अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार के सौ दिन के कार्यो का पूरा लेखा जोखा पेश किया है। मैथानी ने कहा कि आजादी के बाद पहली सरकार केंद्र में आई, जिसनें चुनाव के वक्त जनता से जो वादे किए, वह महज 100 दिन के अंदर पूरे किए।

370 को घर-घर तक पहुंचाएं

भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल फजलगंज स्थित एक होटल में भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक की। जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यो को जन-जन तक पहुंचाए। बंसल ने पदाधिकारियों से कहा कि देश व प्रदेश में मजबूत सरकार है। जनता की समस्याओं का निराकरण कराएं। साथ ही अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए जनता के बीच जाना होगा। बंसल ने कानपुर-बुंदेलखंड की 3 विधानसभा सीटों में जीत के लिए पदाधिकारियों को मंत्र 370 दिया। कहा, इसकी बारीकियों से जनता को रूबरू कराएं। बकाएदा 100 दिन के कार्यो का लेखा-जोखा एक बुकलेट में उतारे और उसे घर-घर तक पहुंचाएं।