बीटेक के सीनियर छात्रों ने की जूनियर्स की रैगिंग, कराया कैंटीन के बिल का भुगतान, कहा कैंपस में नजरें झुकाकर चलना

Senior Students of BTech did Ragging of Juniors asked them to pay Bill- कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग (Ragging) का बड़ा मामला सामने आया है। शनिवार को सीनियर छात्र-छात्राओं ने जूनियर छात्र-छात्राओं की जमकर रैगिंग की। छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तक किया गया।