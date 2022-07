शिवपाल यादव बोले, भाजपा से किया जा सकता तालमेल, सपा ने कर दिया स्वतंत्र

Shivpal Yadav: प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव रविवार को कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सपा ने तो स्वतंत्र कर दिया। अब...

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा से तालमेल किया जा सकता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वतंत्र कर दिया है। ऐसे में सभी अपमानित नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। शिवपाल ने इशारे इशारे में यह जाहिर किया कि ओपी राजभर को अपने साथ शामिल कर सकते हैं।

Shivpal Yadav said BJP can be reconciled SP has made independent in Kanpur