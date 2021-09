अवैध धर्मांतरण के आरोपियों की बेहिसाब संपत्तियों का यूपी एटीएस के सामने चौंकाने वाला खुलासा

Shocking Disclousre of Illegal Money by Accused involved in Conversion- अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग से जुड़े लोगों की निजी संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग के नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों ने बेसिसाब संपत्तियां बनाई हैं। दूसरी ओर मौलाना कलीम सिद्दीकी के जरिए गैंग से जुड़े तीनों अभियुक्तों की सात दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है।