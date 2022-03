कानपुर के कमिश्नर रहे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन हुए रिटायर, सरकारी आवास पर धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाने का था आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कमिश्नर रहे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अब रिटायर हो चुके हैं। उनके खिलाफ विशेष जांच दल की एक रिपोर्ट थी जो कि उनके रिटायर होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई है। उन पर सरकारी आवास पर धार्मिक कट्टरता पाठ पढ़ाने का आरोप है। उनके खिलाफ एसआईटी की सिफारिश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कमिश्नर रहे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अब रिटायर हो चुके हैं। उनके खिलाफ विशेष जांच दल की एक रिपोर्ट थी जो कि उनके रिटायर होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई है। उन पर सरकारी आवास पर धार्मिक कट्टरता पाठ पढ़ाने का आरोप है। उनके खिलाफ एसआईटी की सिफारिश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जबकि राज्य में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। दरअसल, पिछले वर्ष आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसके बाद उनके खिलाफ एसआईटी का गठन किया था। वीडियो में वह अपने सरकारी आवास पर धार्मिक चरमपंथ का पाठ पढ़ा रहे थे। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने माना भी था कि यह वीडियो उनके सरकारी आवास का है। इस तरह के छह दर्जन से अधिक वीडियो बनाए गए थे।

SIT Report on Mohammad Iftikharuddin on Religious Bigotry kept in cold