यूपी: दंगे के चार आरोपियों के घर होंगे कुर्क, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई

UP News: सिख दंगे के आरोपियों पर एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। अब चार आरोपियों के घर कुर्क होंगे।

अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह भोगल ने शुक्रवार को आधा दर्जन वे स्थल देखे, जहां दंगों के दौरान सिखों को बेरहमी से पीटा गया था। एसआईटी डीआईजी बालेंदु भूषण का कार्यालय में सम्मान किया। एसआईटी डीआईजी ने कहा कि जो आरोपित फरार हैं, उनके घरों की कुर्की की जाएगी। इसी माह 75 फीसदी गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी। एसआईटी प्रमुख ने कहा कि कुल 11 केसों में 96 अभियुक्तों के नाम सामने आए। इनमें 23 की मौत हो चुकी है। अब तक 22 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआईटी का कार्यकाल सितंबर तक का है। जरूरत पड़ी तो कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा।

SIT will Kurk Sikh riots four accused House in Kanpur