मोबाइल में अन्य लड़कियों के साथ वीडियो देखने पर हुई थी छात्रा की हत्या, गिरफ्तारी से खुलासा

कानपुर•Mar 12, 2025 / 01:08 pm• Narendra Awasthi

Student murdered by slitting her throat with surgical blade कानपुर में छात्रा की हत्या प्रेमी ने इसलिए कर दी। क्योंकि मोबाइल में अन्य लड़कियों के साथ उसके वीडियो देख ली। जिससे विवाद बढ़ गया‌। इसके बाद उसने सर्जिकल ब्लेड से गला काट दिया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई घटना का खुलासा हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस ने सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया है। मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है। जबकि मृतक छात्रा नौबस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली थी।