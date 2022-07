शादी के बाद विदा हुई और रास्ते में उतर गई दुल्हन, फिर जो हुआ...

UP News: बाबुल के घर से दुल्हन रीति रिवाज के साथ विदा हुई। लेकिन रास्ते में दुल्हन ने ससुराल जाने से न केवल मना किया बल्कि गाड़ी से उतर गई।

शादी के बाद बारात के साथ दुल्हन की विदाई हुई। रास्ते में नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे पर मंदबुद्धि होने का आरोप लगाते हुए ससुराल जाने से इनकार कर दिया। अब दुल्हन ने शादी को मानने से ही इनकार कर दिया है। दूल्हा पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर दिए गए सामान को वापस दिलाने की मांग की है।

The bride left after marriage and got down on the way in Kannauj