बिकरू कांड के गैंगस्टरों की संपत्तियां होंगी जमींदोज, 15 दिन के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट

The properties of gangsters of Bikru scandal will be frozen- बिकरू कांड (Bikroo Kand) के गैंगस्टरों की संपत्तियों को जमींदोज किया जाएगा। अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त ने पत्र भेजकर संपत्तियों की जानकारी डीएम से मांगी है। शासन लगातार गैंगस्टरों की संपत्तियां जमींदोज कर रहा है।