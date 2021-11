इस बार त्योहारी सीजन में बढ़ी वाहनों की बिक्री, पिछले वर्ष की तुलना में तीन हजार से अधिक बिके वाहन

This Time the Sales of Vehicles Increased in the Festive Season- आरटीओ (RTO) के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष नवरात्र से धनतेरस तक 14,989 वाहनों की बिक्री हुई। जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में नवरात्र से दीपावली तक 11,921 वाहन खरीदे गए थे।