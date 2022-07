विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा रीवैम से मिले 1600 करोड़, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली

UP News: उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आश्वासन देते हुए कहा कि अब हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचेगी।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बिजली चोरी चंद लोग करते हैं और खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। राजस्व क्षति से बिजली महंगी होती है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर रीवैम योजना से 1600 करोड़ रुपये से केस्को का आधुनिकीकरण औऱ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। जल्द ही शहरियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। अभी भी औसतन 22-23 घंटे बिजली मिल रही है। वह शनिवार को सीएसए के कैलाश भवन सभागार में ऊर्जा दिवस पर केस्को के बिजली महोत्सव कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

