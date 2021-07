छुट्टी लेकर हुए 'लापता', होटल में महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े गए सीओ, सस्पेंड

UP DGP suspended CO and woman Constable found in hotel of kanpur- ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय अपने पैतृक गांव देवरिया जाने के लिए अवकाश लेकर निकले उन्नाव जिले के बीघापुर सीओ कृपाशंकर कनौजिया और महिला सिपाही को डीजीपी (DGP) मुकुल गोयल की संस्तुति पर गृह विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया है