धर्मांतरण मामला: विदेशों से आने वाले पैसों के लिए पे पल का होता था प्रयोग, पैसे आते ही कई बैंक खाते हो जाते थे बंद

UP Dharmantaran case Paypal was used for money coming from abroad- धर्मांतरण मे होने वाली विदेशी फंडिंग के लिए पे पल का इस्तेमाल होता था। यूपी एटीएस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि विभिन्न खातों से ट्रांजेक्शन होता था। पैसे आते ही उस खाते को बंद करा दिया जाता था। धर्मांतरण के लिए फंड जुटाने के लिए कई तरह के ई-वॉलेट का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है।