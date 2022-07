बिकरूकांडः आठ पुलिसकर्मियों की मौत के बाद भी नहीं सुधरी पुलिस, विकास दुबे की मिली कार में कर दिया ‘खेल’

UP News: कानपुर बिकरूकांड में आठ पुलिस कर्मियों के मौत के बाद भी पुलिस में सुधार नहीं हुआ। विकास के गाड़ी मिलने की जांच में खेल कर दिया।

कानपुर बिकरू कांड के दो साल बाद चौबेपुर पुलिस ने सहज्योरा गांव में एक खाली प्लॉट से कुख्यात विकास दुबे की एक स्कॉर्पियो कार एक माह पहले बरामद की थी। चौबेपुर इंस्पेक्टर ने इस मामले में खेल कर दिया। कार बरामदगी के बाद इंस्पेक्टर एक माह यह नहीं तलाश कर सके कि कार जिसके पास थी उसके और विकास दुबे के बीच क्या संबंध थे। इतना ही नहीं इंस्पेक्टर ने वाहन की वैल्यूएशन रिपोर्ट इतनी कम लगाई कि एसपी भी आश्चर्य में पड़ गए। इस मामले में एसपी कानपुर आउटर ने इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच एडिश्नल एसपी कानपुर आउटर को सौंपी गई है।

UP Police not improved after death of 8 policemen in Bikrukand game with Vikas Dubey’s car