Metro in Kanpur: गुजरात से कानपुर आ पहुंची मेट्रो की पहली रैक

Metro in Kanpur तीनों कोच बुधवार को यार्ड के ट्रैक पर उतारे जाएंगे। जिसके बाद इस ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी।

कानपुर. मेट्रो सेवा (Metro Service) शुरू होने का शहर वासियों (Metro in Kanpur)को बेसब्री से इंतजार है। वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (Metro Rail Corporation) भी पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार को कानपुर मेट्रो (UPMRC) की पहली रैक कानपुर पहुंच गई। मेट्रो के तीन कोच (Metro Three Coach in Kanpur) को कंटेनर ट्रेलर के द्वारा लाए गए, जिन्हे राजकीय पॉलीटेक्निक (Govt Polytechnic Kanpur) स्थित मेट्रो यार्ड (Metro Yard) में देर रात पहुंचा दिया गया। तीनों कोच बुधवार को यार्ड के ट्रैक पर उतारे जाएंगे। जिसके बाद इस ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी।

दरअसल सीएम योगी द्वारा गुजरात के सांवली में वर्चुअल कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई थी। जिसके बाद 18 सितंबर को इस तीन को कानपुर के लिए रवाना किया गया था। इस तरह 9 दिनों का समय लगने के बाद यह ट्रेन सोमवार देर रात कानपुर पहुंची। अब यहां यार्ड में मेट्रो के इंजीनियर बारीकी से जांच करेंगे कि ट्रेन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी निकलती है तो सांवली की फैक्टरी में अगली आने वाली रैक को सुधरवाकर मंगवाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव भी यहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में यात्रियों के बैठने की क्षमता 974 है। दरअसल विशेष सजावट और विशेष आकृति की ट्रेनें बनाने के लिए यूपीएमआरसी ने बम्बार्डियर कंपनी से एग्रीमेंट किया था। मगर इस कंपनी को टेक ओवर करने के कारण एल्सटॉन ने ट्रेनों की आपूर्ति शुरू की है।