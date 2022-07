Weather: जुलाई 2022 में यूपी-बिहार में ज्यादा बन रहे बिजली गिराने वाले बादल, सीएसए वैज्ञानिकों का अध्यन

Weather Update og UP Bihar: उत्तर प्रदेश में इस बार जुलाई महीने में सबसे अधिक बिजली गिराने वाले बादल बने हैं। 30 दिनों की स्टडी में ये बात सामने आई है।

इस मानसून का मिजाज कुछ बदला-बदला सा है। मौसम विज्ञानी के अध्ययन में पता चला है कि इस बार उप्र और बिहार में बिजली गिराने वाले बादल ज्यादा बन रहे हैं। यह हवाई जहाजों का संचालन प्रभावित करते हैं, साथ ही जमीन पर इंसानों, जानवरों और वस्तुओं पर भी असर डालते हैं। अचानक तेज वर्षा का कारण भी यही बादल हैं। इन बादलों से गिरी बिजली के कारण प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

Weather: In July 2022 more lightning clouds being formed in UP-Bihar study of CSA scientists