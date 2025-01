युवती ने किया जेवर खरीदने का नाटक, यूवक ने मुंह रखा लाखों के जेवर, सीसीटीवी से खुलासा

Young man kept lakhs rupees jewellery in his mouth कानपुर में युवक और युवती जेवर खरीदने के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे। बड़ी सफाई से अपने मुंह में जेवरों को रख लिया। घटना का खुलासा तब हुआ। जब ज्वेलर्स व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज देखा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कानपुर•Jan 20, 2025 / 05:50 pm• Narendra Awasthi

Young man kept lakhs rupees jewellery in his mouth कानपुर में युवक और युवती जेवर खरीदने के लिए आये। इस दौरान उन्होंने कान की बालियां दिखाने को कहा। बालियां देखने के दौरान युवक बड़ी सफाई से बालियां डाल दिया। इस दौरान उन्होंने खरीदारी भी की और बड़े आराम से चहल-कदमी करते हुए मौके से चले गए। सामान मिलाने के दौरान दुकानदार को इस बात की जानकारी हुई कि कान की बालियां कम है। इस पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। जिससे मामला का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है मामला काका देव थाना क्षेत्र का है।