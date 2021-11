Zika Virus Update: कानपुर से जांच के लिए दिल्ली भेजे गए मच्छरों के सैम्पल में मिला जीका वायरस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. यूपी के कानपुर में जीका की दस्तक (Zika in Kanpur) को लेकर लगातार इसके संक्रमण (Zika Sankraman) के संवाहक का पता लगाने की कोशिश जारी है। दरअसल एक पखवाड़े पूर्व शहर में एक एयरफोर्स कर्मी में संक्रमण (Zika Virus in Up) की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद स्वास्थ विभाग व प्रशासन सक्रिय है। इसके बाद जीका मामलों के बढ़ने पर मच्छरों से वायरस (Zika Virus in Mosquito) फैलने की बात सामने आई। वहीं शहर से जांच के लिए भेजे गए मच्छरों में से एक मच्छर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मलेरिया रिसर्च दिल्ली (NIMR delhi) ने जीका वायरस की पुष्टि कर इनके द्वारा वायरस फैलाने पर मुहर लगा दी।

शहर में जीका वायरस पहुँचने का नहीं मिला स्रोत

कानपुर में जीका वायरस कैसे और कहां से आया एवं मच्छरों में कैसे पहुंचा इसका पता अभी तक नही चल सका। यूपी में पहला जीका केस कानपुर में मिलने के बाद महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने राज्य स्तर के अधिकारियों का दल भेजा। केंद्र सरकार का दल भी कानपुर पहुंचा था। केंद्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया। बताया गया कि राज्य सरकार में संविदा पर कार्यरत एंडोमोलाजिस्ट विपिन कुमार ने प्रभावित क्षेत्र से मच्छरों की सैंपलिंग कराई। आधा सैकड़ा से अधिक एडीज एजिप्टी मच्छरों के सैंपल लेकर जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मलेरिया रिसर्च दिल्ली भेजे गए।

मच्छरों के घनत्व की भी कराई गयी जांच

इसी तरह कीट संग्रहकर्ताओं को लगाकर मच्छरों के घनत्व की भी जांच कराई गई। वहीं दिल्ली से आई रिपोर्ट में एक मच्छर में जीका वायरस पाया गया है। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मंडल डॉ. जीके मिश्रा ने बताया कि दिल्ली से आई रिपोर्ट में एक मच्छर में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसी तरह क्षेत्र में मच्छरों का घनत्व भी बहुत अधिक मिला है। क्षेत्र में मच्छरों के ब्रीडिंग प्वाइंट एवं लार्वा नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट भी सीएमओ से मांगी है।