1.04 अरब का बजट पारित, शहर का होगा काया कल्प

करौलीPublished: Feb 14, 2023 10:20:36 pm Submitted by: Anil dattatrey

1.04 billion budget passed, the city will be rejuvenated

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति सभागार में सोमवार को नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। जिसमें शहर के विकास के लिए एक अरब से अधिक का बजट पारित किया गया, साथ ही शहर के कायाकल्प के लिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। पार्षदों ने नगर वासियों की मूलभूत समस्याओं को सदन के पटल पर रखा और समाधान की मांग उठाई।

साधारण सभा की बैठक में शहरी सरकार की ओर से बजट को लेकर बुलाई गई बैठक में 1 अरब 4 करोड़ 50 लाख 64 हजार रुपए का मेगा बजट पारित किया गया। इसमें 33 करोड 53 लाख 30 हजार रुपए की राजस्व आय, 63 करोड 502 लाख रुपए की केपीटल आय का प्रावधान रखा गया। जबकि 20 करोड़ 24 लाख 85 हजार रुपए का राजस्व व्यय और 80 करोड 52 लाख के केपीटल व्यय का प्रावधान रखा गया। हालांकि साढ़े 11 बजे शुरू हुई बैठक के समापण की घोषणा पौने 12 बजे ही सभापति बृजेश कुमार जाटव की ओर से कर दी गई, जिससे शहर में बिजली, पानी, सड़क, सफाई की समस्याओं पर Óयादा चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन 15 मिनट की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए, उनका अगर सही तरीके क्रियान्वयन हुआ तो शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। पहली बार पौराणिक धरोहरों के साथ एतिहासिक विरासतों को सहेजने के लिए नगरपरिषद बोर्ड की ओर से कदम उठाए गए हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष दिनेश चंद सैनी ने बदहाल सफाई व्यवस्था एवं पार्किंग को लेकर सवाल उठाए। पार्षद महेश बेनीवाल ने मनीराम पार्क के पास जर्जर पुलिया की मरम्मत कराने की मांग की। कैलाश जाट ने वार्ड में नियमित सफाई कराने, व कटरा बाजार में जन निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। पार्षद इमरान सैफी ने रÓजाक नगर, ईदगाह कॉलोनी में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान उपसभापति लेखेन्द्र चौधरी, आयुक्त कीर्ति कुमारी, सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह, राजस्व निरीक्षक पूनम सिंह, पार्षद सत्यप्रकाश, राजेन्द्र शर्मा, गोपाल जांगिड, कप्तान सिंह, अश्विनी आदि मौजूद रहे।