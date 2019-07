दिन-दहाड़े घर में घुसकर पेंशनर्स के घर से डेढ लाख लूटे

करौली. स्थानीय जिला मुख्यालय के भीड़भाड़ वाले एरिया फूटाकोट स्थित एक घर में घुसकर बदमाश दिन-दहाड़े पेंशनर्स शिक्षक व उसकी बहन से (1 lakh 50 thousand rupees rovery from the pensioners in Karauli)डेढ लाख रुपए लूट ले गए। पुलिस ने बैंक से सीसीटीवी फुटेज लेकर लेकर बदमाश की तलाश शुरू की है।

कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंशनर्स (शिक्षक) राजेन्द्र प्रसाद मुदगल चौधरी पाड़ा स्थित एसबीआई बैंक से डेढ लाख रुपर निकालकर बहन उर्मिला शर्मा के साथ घर आ रहे थे। इनके पीछे से १५-१६ साल का युवक चल रहा था। बुजुर्ग पेंशनर्स तथा बहन उर्मिला शर्मा ने घर में प्रवेश किया। पेंशनर्स ने डेढ लाख रुपए से भरा बैग बहन के हाथ में दे दिया, इसी दौरान एक बदमाश घर में घुसा तथा हाथ से डेढ लाख रुपए से भरे बैग को लूट ले गया। दोनों बुर्जुग बहन-भाई चिल्लाते रहे गए। चिल्लाने की आवाज पर पेंशनर्स राजेनद्र प्रसाद मुदगल की पत्नी खाना बना रही थी, जो आंगन में आई, उसने चिल्लाना शुरू किया। लेकिन तब तक आरोपी भाग गया। बैग में बैंक की पासबुक, चैक गड्डी, आधार कार्ड व पैन कार्ड भी था।



बीमारी के इलाज के लिए रुपए निकलवाए

पेंसनर्स राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वे दो-तीन बाद जयपुर में इलाज कराने के लिए जाने वाले थे। इस कारण बैंक से रुपए निकलवाए। लेकिन इससे पहले ही बदमाश घर में घुसकर डेढ लाख रुपए लूटकर ले गया। इधर टाउन चौकी प्रभारी महेश चंद शर्मा ने बताया कि डेढ लाख रुपए के लूट के मामले में बैंक से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। इनके आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है।

रुपए से भरा पर्स लौटाया

टोडाभीम. आस्थाधाम मेंहदीपुर बालाजी में एक व्यक्ति ने यात्री का रुपयों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। बालाजी चौकी प्रभारी गोविन्द सिंह ने बताया कि मेंहदीपुर बालाजी में बालाजी धाम धर्मशाला के मैनेजर मदनमोहन सिंह उर्फ बबुआ बना को धर्मशाला के सामने एक पर्स मिला जिसमें 10 हजार 210 रुपए, एटीएम व अन्य जरूरी कागजात थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस चौकी में दी। जिस पर चौकी प्रभारी गोविन्द सिंह ने पर्स में रखे कागजातों के आधार पर पर्स मालिक का पता लगाया तो वह पर्स ओमप्रकाश बेलर निवासी फिरोजाबाद हरियाणा का था। जिससे फोन पर सूचना देकर बुलाया और पर्स लौटा दिया।

