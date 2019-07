युवक पर तेजाब डालने के दो अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

10 year rigorous imprisonment for acid attack on youth.25-25 thousand rupees imposed penalty.Judgement of Additional District and Sessions Judge No. 2

25-25 हजार रुपए का लगाया अर्थदण्ड-अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रमांक-2 का फैसला