एक मिनट में सड़क किनारे एक किलोमीटर में रोपे 100 पौधे

100 saplings planted in one kilometer on the roadside in a minute

-उपखण्ड प्रशासन का पर्यावरण संरक्षण- सड़क सौंदर्यीकरण अभियान

हिण्डौन में पौधारोपण का एक मिनट का अनूठा रिकॉर्ड