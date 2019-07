घर बनाने को मिले 32 लाख रुपए डकार गए 107 लाभार्थी

107 beneficiaries who got Rs 32 lakh for making house.Someone has repaid debts.Somebody hobbled up the official amount of money.FIR will not start in 15 days.pradhan mantri aavaas yojana

किसी ने चुकाया कर्जा तो किसी ने शौक-मौज में उड़ाई सरकारी राशि.15 दिन में काम शुरु नहीं तो होगी एफआईआर

-प्रधानमंत्री आवास योजना