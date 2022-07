एक घंटे में बरसा 11 एमएम पानी, बाजार में हुए लबालब

11 mm of water rained in one hour, the market was flooded

कम्बलवाल मार्केट में दुकानों में घसा पानी

बारिश से गर्मी से मिली राहत

करौली Updated: July 02, 2022 11:42:46 pm



हिण्डौनसिटी. एक दिन के अंतराल के बाद शनिवार को शहर में मेघ फिर मेहरबान हो गए। दोपहर में एक घंटे की तेज और मध्यम बारिश से बाजार लबालब हो गए। कई बाजारों में दुकानों में पानी घुस गया। बाजार बंद होने की वजह से कुछ दुकानों में पानी भरने से फर्श और निचली रेकों में सामान खराब हो गया। तहसील कार्यालय के अनुसार 11 एमएम बारिश दर्ज की गई है। बारिश से तापमान में आई गिरावट से लोगों को ऊमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि रास्तों के जलमग्न होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई।

सुबह आसमान में बादल छाए रहने से दिन भर ऊमस भरी गर्मी रही। हालांकि सूर्य देव के बादलों की ओढ में छिपे रहने से लोगों को सीधी धूप से सामना नहीं हुआ। दोपरह करीब ढाई बजे आसमां में छाए मानसूनी बादल बरस पड़े। शुरुआत के 15-20 मिनट हुई तेज बारिश से कुछ देर में ही रास्ते जलमग्न हो गए। और बाजारों में पानी भर गया। खारी नाल में सुगम जलनिकासी नहीं होने से कटरा बाजारा, पुरानी मण्डी बाजार, कम्बलवाल मार्केट सहित शीतला चौराहा बाजार व ब्राह्मण धर्मशाला रोड जलमग्न हो गई। नालियों के अवरुद्ध होने से अस्पताल रोड व तिराहे पर भी जलभराव हो गया। उदयपुर की घटना के विरोध में स्वैच्छिक बंद होने से बारिश के दौरान दुकानें बंद थी। ऐसे में कम्बलवाल मार्केट में कई दुकानों में पानी घुस गया। इससे जमीन पर रखा सामान खराब हो गया। बारिश थमने के तीन घंटे बाद भी बाजार में शाम तक जल भराव की स्थिति रही। झमाझम बारिश से शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। नगर परिषद कार्यालय प्रांगण,तहसील कार्यालय परिसर व सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान जलमग्न हो गया। बारिश से तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया। शहर में बाजार बंद होने के बाद भी लोग खुशनुमा माहौल का लुत्फ लेने के लिए बाइकों से सड़क पर घूमते नजर आए।

ओवरब्रिज के पार रहा बारिश का इंतजार

दोपहर में हुई झमाझाम बारिश शहर तर हो गया। लेकिन लेकिन महवा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के पार के इलाके में लोग बारिश की बाट जोहते रहे। लोगों ने बताया कि ठण्डी हवाएं चलने से आस-पास बारिश होने का अंदाज लग रहा। शहर की ओर आने पर रास्तों में जल भराव देख बारिश होने को पता चला। बारिश में बिजली रही गुल-

बारिश के दौरान शहर की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर में बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो गई। बारिश का दौर थमने के बाद बिजली आपूर्ति सुचारू हुई।

