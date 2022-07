अलसुबह हुई 11 एमएम बारिश, ऊमस से मिली राहत

शहर में बाजारों और रास्तों में भरा पानी

करौली Published: July 11, 2022 12:22:04 am

हिण्डौनसिटी. देवशयनी एकादशी पर रविवार अलसुबह इंद्रदेव मेहरबान हो गए। झमाझम बारिश से शहर तर हो गया। करीब एक घंटे से अधिक हुई बारिश से प्रमुख रास्तों व बाजारों में पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं ऊमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की। तहसील कार्यालय में 11 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

रविवार को भोर के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यम और तेज बारिश का दौर सुबह करीब 10 बजे बाद तक जारी रहा। ऐसेे में दुकानें खुलने से पहले ही बाजार में रास्तों में पानी भर गया। दुकानदारों के जल भराव के बीच खड़े रह दुकानें खोलनी पड़ी। कटरा बाजार, पुरानी मण्डी, कम्बलवाल मार्केट में दुकानों की चौखट तक जल भराव हो गए। ऐसे में दुकानदार दुकानों में पानी घुसने को लेकर चिंतित हो गए। सुबह करीब 9 बजे एक बार बारिश का दौर थमने पर कटारा बाजार से जल निकासी के लिए नगर परिषद का दस्ता मडपम्प टेंकर लेकर पहुंचा, लेकिन फिर से बारिश शुरू होने से रास्तों में भरे भरे पानी का निस्तारण नहीं हो सका। जल निकासी नहीं होने से शीतला चौराहा व ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर जल भराव हो गया। वही स्टेशन रोड पर वीआईपी कॉलोनी मोड, पावटा हाउस पास व करौली रोड पर गोशाला के पास जल भराव हो गया। बारिश के बाद दिन भर आकाश में बादल छाए रहने से मौसम खुशनुमा रहा। ऐसे में शाम को लोगों ने जगर बांध सहित पिकनिक स्थलों पर पहुंच सुहाने मौसम का आंनद लिया।

बारिश में गिरा टीनशेड, चार घायल

हिण्डौनसिटी. बारिश के दौरान रविवार सुबह सूरौठ क्षेत्र के रीझवास गांव में टीन शैड गिरने से एक परिवार के चार जने घायल हो गए। घायलों को राजकीय चिकित्सालय मेंं भर्ती कराया गया।

चिकित्सालय में भर्ती भभूति गुर्जर ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे बारिश के दौरान परिजन टीनशेड स्थित रसोई में खाना खा रहे थे। घर की दीवार ढहने से टीन शैड गिर गया। इससे उस सहित भगवान सिंह, उसकी पत्नी रामवीरा, पुत्र प्रदीप घायल हो गया। दीवार ढहने से मलबे में दबने से घर में रखा अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पढ़ना जारी रखे

