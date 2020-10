चुनाव से पीछे हटे 118 प्रत्याशी, सरपंच बनने को 178 मैदान में डटे

118 candidates back from election, 178 contestants to become sarpanch

जांच में 11 उम्मीदवारों के रद्द हुए नामांकन,श्रीमहावीरजी में 21 पंचायतों में 10 अक्टूबर को होगा मतदान