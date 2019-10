दीपावली पर विद्युत निगम के 125 कर्मचारियों को नहीं मिली बोनस की मिठास

125 employees of Vidyut Nigam did not get the sweetness of bonus on Deepawali.Deepawali of technical assistants of rural areas of Hindaun section will remain faded.No uniform allowance due to negligence of AEN.Rico staged demonstration in GSS

फीकी रहेगी हिण्डौन खंड के ग्रामीण क्षेत्र के तकनीकी सहायकों की दीपावली.-एईएन की लापरवाही से बोनस मिला न वर्दी भत्ता.-रीको जीएसएस में धरना दे किया प्रदर्शन